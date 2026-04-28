Ascoli le scale diventano palestra | trekking urbano per la salute
Il 29 aprile, in piazza Immacolata ad Ascoli, si terrà una passeggiata organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Nicola Tritella. L'evento consiste in un trekking urbano pensato come attività di movimento tra le vie della città. L'iniziativa mira a promuovere la salute attraverso una camminata che coinvolge anche le scale presenti nel centro storico. La partecipazione è aperta a chiunque voglia unire esercizio fisico e scoperta del territorio.
? Cosa sapere L'A.S.D. APS Nicola Tritella organizza trekking urbano a Piazza Immacolata il 29 aprile.. L'iniziativa promuove la salute fisica e il risparmio energetico durante la Giornata europea senza ascensore.. Mercoledì 29 aprile alle ore 21, la piazza antistante la chiesa di Piazza Immacolata a Ascoli Piceno ospiterà l’ultimo appuntamento del progetto dedicato alla prevenzione della salute attraverso lo sport, con un percorso urbano che trasformerà le scalinate cittadine in una palestra a cielo aperto. L’iniziativa, organizzata dall’A.S.D. APS Nicola Tritella U.S. Acli, si inserisce nel contesto della Giornata europea senza ascensore promossa dall’ISCA.🔗 Leggi su Ameve.eu
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