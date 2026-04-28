Artena | 50enne in carcere e blitz contro guida in stato di ebbrezza

Un uomo di 50 anni è stato arrestato ad Artena con l’accusa di maltrattamenti in famiglia durante il ponte del 25 aprile. Contestualmente, è stato effettuato un blitz delle forze dell’ordine legato alla guida in stato di ebbrezza. Le operazioni hanno coinvolto diverse unità, che hanno eseguito controlli e perquisizioni. L’uomo si trova ora in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

? Cosa sapere Artena: arrestato 50enne per maltrattamenti in famiglia durante il ponte del 25 aprile.. Controlli a Gavignano e Colleferro portano sequestri di patenti e hashish tra i giovani.. Un uomo di 50 anni è stato condotto in carcere ad Artena dopo che i Carabinieri hanno eseguito un ordine di esecuzione per un reato di maltrattamenti in famiglia, nell’ambito di un piano di sicurezza coordinato dalla Compagnia di Colleferro durante il ponte del 25 aprile. Le operazioni di controllo, volte a garantire la tranquillità dei cittadini e dei turisti nel territorio durante le festività, hanno un massiccio impegno delle forze dell’ordine. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artena: 50enne in carcere e blitz contro guida in stato di ebbrezza Notizie correlate Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza: etilometro a zero, ma finisce in carcereVenerdì pomeriggio, a pochi chilometri da casa sua, Tiger Woods è stato arrestato. Tiger Woods lascia il carcere dopo l'arresto per guida in stato d'ebbrezza(LaPresse) Tiger Woods è uscito dal carcere ed è salito sul sedile del passeggero di un SUV scuro con lo stesso sguardo assente della foto...