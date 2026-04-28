Le autorità hanno annunciato un rafforzamento delle iniziative di supporto per l’occupazione nelle zone colpite dal terremoto del 2016. La rete di informazione e orientamento viene estesa alle Comunità montane, offrendo ai cittadini dei comuni interessati servizi dedicati per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro. Questa misura mira a fornire strumenti concreti alle persone residenti nelle aree interessate dal sisma.

Sostegno per il lavoro e l’occupazione nelle aree colpite dal terremoto. Si amplia alle Comunità montane la rete di informazione e orientamento rivolta ai cittadini dei comuni dell’area del sisma del 2016, puntando a sostenere l’occupazione nelle aree colpite dal terremoto. Ad annunciarlo sono Sviluppo Lavoro Italia (ente in house del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali) e il commissariato straordinario del Governo per la Ricostruzione, Guido Castelli. Si tratta di una delle azioni messe in campo per arginare il fenomeno dello spopolamento nelle aree del sisma del 2016 (ottomila chilometri quadrati comprendenti 138 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e si pone l’obiettivo di creare le condizioni affinché giovani e lavoratori possano continuare a vivere in questi territori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aree del cratere, aiuti per sostenere l’occupazione

Nicaragua : volcans, jungle et trésors cachés d’un pays méconnu - Documentaire Voyage 4K - AMP

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Temi più discussi: Aree del cratere, aiuti per sostenere l’occupazione; Sisma 2016, coinvolte le comunità montane per rafforzare autoimprenditorialità nel cratere; Presentato il Piano strategico di sviluppo socioeconomico del Cratere Laziale. Oltre 288 milioni di investimenti, anche a Rieti e sul Terminillo; ATTUALITÀ. Sviluppo Lavoro Italia e la Struttura Commissariale sisma 2016 ampliano la rete sul territorio.

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