Arbitri sotto inchiesta ecco quante volte e quando hanno incrociato il Frosinone in questa stagione

La Procura della Repubblica di Milano ha avviato un'inchiesta che coinvolge alcuni arbitri, tra cui Luigi Nasca, Daniele Paterna e Rodolfo Di Vuolo. Sono stati rilevati diversi incroci con il Frosinone in questa stagione e sono state approfondite le occasioni in cui questi arbitri hanno diretto o assistito le partite della squadra. L'indagine si concentra sui precedenti e sulle decisioni prese durante gli incontri.

Da Procura della Repubblica di Milano emergono ulteriori sviluppi: tra gli indagati anche Luigi Nasca, Daniele Paterna e Rodolfo Di Vuolo. Nessuna sentenza, ma cresce l’attenzione sugli episodi VAR.L’inchiesta della Procura di Milano che sta coinvolgendo il mondo arbitrale si arricchisce di nuovi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Inchiesta arbitri, si amplia il caso: nuovi indagati e altre gare sotto esameL’indagine della Procura di Milano coinvolge nuovi nomi e si estende ad altre partite. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interim; Inchiesta arbitri, il numero chiave è il 5: ecco i punti fermi, sempre nel segno del 5; Arbitri sotto inchiesta, ecco quante volte e quando hanno incrociato il Frosinone in questa stagione; Inchiesta arbitri, l'Aia: Rammarico per caso Rocchi, ecco cosa succederà ora. Inchiesta arbitri, le partite sotto accusa e il nodo Var: cosa contestano i pmSotto la lente dei giudici milanesi, decisioni e retroscena di alcune partite chiave, con il coinvolgimento dei vertici arbitrali ... today.it Il sistema arbitri nel mirino del pm. Ecco le carte dell’inchiestaL'inchiesta sugli arbitri travolge i vertici Aia: Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni sono indagati per frode sportiva a Milano. stylo24.it Il mondo degli arbitri continua ad essere sotto la lente d'ingrandimento per l'indagine della Procura della Repubblica di Milano nella quale sono accusati di ipotesi di concorso in frode sportiva il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andre - facebook.com facebook Gavillucci: "Arbitri, nuova pagina nera del calcio. E' il sistema che va messo sotto... x.com