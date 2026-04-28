Arbitri sotto inchiesta ecco quante volte e quando hanno incrociato il Frosinone in questa stagione

Da frosinonetoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Repubblica di Milano ha avviato un'inchiesta che coinvolge alcuni arbitri, tra cui Luigi Nasca, Daniele Paterna e Rodolfo Di Vuolo. Sono stati rilevati diversi incroci con il Frosinone in questa stagione e sono state approfondite le occasioni in cui questi arbitri hanno diretto o assistito le partite della squadra. L'indagine si concentra sui precedenti e sulle decisioni prese durante gli incontri.

Da Procura della Repubblica di Milano emergono ulteriori sviluppi: tra gli indagati anche Luigi Nasca, Daniele Paterna e Rodolfo Di Vuolo. Nessuna sentenza, ma cresce l’attenzione sugli episodi VAR.L’inchiesta della Procura di Milano che sta coinvolgendo il mondo arbitrale si arricchisce di nuovi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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