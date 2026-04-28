Appe presenta un corso sui mocktail nuova tendenza tra i consumatori

Un nuovo corso dedicato ai mocktail è stato annunciato da Appe, rispondendo alla crescente richiesta di bevande analcoliche tra i clienti. Il settore dei pubblici esercizi continua a cambiare, con un'attenzione sempre maggiore verso le preferenze di chi sceglie opzioni più salutari. La tendenza si inserisce in un panorama in evoluzione, dove le consumazioni senza alcol stanno conquistando spazio.

Il mondo dei pubblici esercizi è in continua evoluzione e tra i trend più rilevanti degli ultimi anni si è affermato quello dei mocktail e dei cocktail analcolici, richiesti da una clientela orientata a uno stile di vita sano e consapevole. «Non si tratta semplicemente di “cocktail senza alcol” -.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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