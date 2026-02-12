Cortina 2026 si prepara | cocktail analcolici d’autore per atleti e turisti nuova tendenza mixology tra le Dolomiti

Cortina si prepara alle Olimpiadi del 2026 con una novità che sta facendo parlare di sé: cocktail analcolici di alta qualità pensati per atleti e turisti. La località delle Dolomiti si sta trasformando in un centro di nuova tendenza nel mondo della mixology, puntando su drink senza alcol ma ricchi di gusto e creatività. Questa scelta mira a offrire un’esperienza diversa, più naturale, e a soddisfare le esigenze di chi preferisce evitare l’alcol senza rinunciare al piacere di un buon cocktail.

Cortina si disseta senza alcol: una nuova tendenza mixology in vista delle Olimpiadi. Cortina d’Ampezzo guarda al futuro con un rinnovato interesse per la mixology analcolica. Un’iniziativa promossa da Distilleria Castagner e dall’Associazione Albergatori di Cortina ha visto cinque talentuosi barman presentare cocktail originali e sofisticati, privi di alcol, in preparazione all’afflusso di atleti e visitatori in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. L’evento, svoltosi il 12 febbraio presso l’Hotel Ancora, segna una svolta verso un consumo più consapevole e salutistico nel cuore delle Dolomiti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

