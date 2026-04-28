App Store | nuovi abbonamenti rateizzati per risparmiare sui servizi

Apple ha annunciato l'introduzione di nuovi abbonamenti mensili rateizzati disponibili sull'App Store, con un contratto di dodici mesi. Questa novità permette agli utenti di suddividere il pagamento dei servizi in rate mensili, offrendo un’opzione di pagamento più flessibile rispetto alle tradizionali modalità. La proposta coinvolge diverse offerte di abbonamento, consentendo agli utenti di pianificare meglio le spese legate ai servizi digitali.

?? Cosa sapere Apple introduce su App Store abbonamenti mensili rateizzati con vincolo di dodici mesi. La funzione sarà disponibile per tutti gli utenti con il rilascio di iOS 26.5. Apple introduce su App Store una modalità di abbonamento mensile con vincolo di dodici mesi, offrendo agli utenti la possibilità di accedere a tariffe agevolate tipiche dei piani annuali tramite rateizzazioni periodiche. La novità, pensata per rendere meno gravosa l'uscita di cassa per i servizi digitali, permetterà a .🔗 Leggi su Ameve.eu

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