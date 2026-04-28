A Caltagirone, due minori sono stati fermati dopo aver rubato circa 20.000 euro da una cassaforte in una abitazione. Uno dei minori arrestati è il figlio dell’uomo a cui erano state sottratte le somme. La polizia ha recuperato la refurtiva e ha portato avanti le indagini, grazie al lavoro congiunto delle forze dell’ordine.

Eseguito un arresto a Caltagirone (Catania), dove un minore è stato fermato per furto in abitazione dopo aver asportato oro e denaro da una casa del centro storico. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione e a una rapida indagine che ha portato anche al rintraccio di un secondo giovane coinvolto, trovato alla stazione ferroviaria di Napoli. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella mattinata del 14 aprile 2026, quando una chiamata alla Sala Operativa ha segnalato un furto avvenuto all’interno di un’abitazione situata nel centro storico di Caltagirone.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aperte casseforti a Caltagirone e rubati 20mila euro, fermati due minori: uno è il figlio dell'uomo derubato

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