Anziana scippata e ferita per una collanina | arrestato un uomo il complice è in fuga

Un uomo è stato arrestato dopo aver scippato un’anziana donna, causandole ferite mentre cercava di strapparle una collana. Gli agenti della polizia locale, impegnati in pattuglia, hanno sentito urla provenire da via Pietro da Cortona, vicino a piazzale Susa. Sul posto hanno trovato la vittima e l’aggressore, mentre un complice è riuscito a fuggire. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare l’uomo in fuga.

Urla strazianti udite dagli agenti della polizia locale in pattugliamento, provenienti da via Pietro da Cortona, a due passi da piazzale Susa. A chiedere aiuto era un'anziana signora che era appena stata brutalmente derubato della sua collanina. Arrestato a Milano un ragazzo egiziano di 23 anni.🔗 Leggi su Milanotoday.it Venezia, truffa agli anziani: arrestato 20enne con il metodo del finto Carabiniere Notizie correlate Anziana derubata della collanina in strada, caccia ai malviventi in fugaUn episodio di microcriminalità si è verificato nella mattinata di oggi, 28 febbraio, nel comune di Cervaro (Frosinone). Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Passeggiata per la salute si trasforma in un incubo: nonnina scippata da ragazzini sul monopattino; Furto al mercato ittico: Mai successo in 14 anni. Caccia ai due uomini immortalati dalle videocamere. Anziana scippata mentre va al supermercato, caccia al rapinatore in monopattino: «Ho notato che mi aveva puntata»TREVISO - Quella di domenica sera in via Gasparinetto è solo l'ennesimo episodio di furto ai danni di un'anziana. È ancora caccia, infatti, al rapinatore che poco tempo ... ilgazzettino.it Lite in strada per il passo carrabile conteso, anziana cade e si ferisce: la donna accusata rischiava 4 anni di carcere, invece dovrà pagare 300 euroMESTRE - L’auto era ferma proprio davanti al passo carrabile del condominio, sbarrando la strada a chi volesse raggiungere il parcheggio interno del complesso. E qualcuno, in effetti, cercava proprio ... ilgazzettino.it Anziana scippata della borsa da due ragazzi in monopattino: avviate le indagini +++ CLICCA QUI E LEGGI ! Una pensionata ottantaseienne è stata avvicinata da due ragazzi in monopattino, uno dei quali dopo averla strattonata, le ha scippato la borsa.... #Agri - facebook.com facebook