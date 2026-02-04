ALFA in concerto il 24 luglio a Bibione

L’estate a Bibione si anima con un grande concerto. Il 24 luglio, il festival Suoni di Mare porta in scena il gruppo ALFA, che farà ascoltare musica dal vivo sulla spiaggia. L’evento si inserisce in un calendario ricco di concerti pensati per coinvolgere tutti, dai più giovani agli adulti. La musica sarà protagonista in un’estate che punta a offrire divertimento e intrattenimento a residenti e turisti.

L'estate di Bibione potrà contare sugli eventi del festival Suoni di Mare, calendario di concerti che unirà diversi generi e epoche, per coinvolgere un pubblico transgenerazionale e implementare l'offerta di intrattenimento estivo della località balneare in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Ufficializzato oggi il primo nome della rassegna: a salire sul palco di Piazzale Zenith, venue che torna quindi teatro di grandi eventi, il prossimo 24 luglio 2026 (con inizio alle 21.00), sarà il rapper genovese idolo del pubblico giovane, Alfa. Quello di Bibione sarà per l'artista l'unica data del Nordest del suo Tour 2026.

