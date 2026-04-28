Antimo Negri un pensiero che vive ancora | nel giorno dell’anniversario il ricordo di un grande filosofo

Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 28 aprile 2005, si rinnova il ricordo di Antimo Negri, un filosofo italiano del Novecento. La sua figura viene ricordata attraverso iniziative e commemorazioni che richiamano il suo contributo intellettuale e la presenza nel panorama culturale dell’epoca. Le celebrazioni si svolgono in diversi luoghi, con eventi pubblici e incontri dedicati alla sua memoria.

Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 28 aprile 2005, il ricordo di Antimo Negri torna con forza, invitando a riflettere sull’eredità culturale di uno dei più importanti studiosi italiani del Novecento. Nato a Mercato San Severino il 25 febbraio 1923, Negri ha dedicato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Nola, “i biscotti del libero pensiero” per celebrare l’anniversario della morte del filosofo Giordano BrunoNola – Esprimere la complessa e profonda filosofia di Giordano Bruno, attraverso dei biscotti.