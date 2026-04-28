Almanacco | Martedì 28 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 28 aprile è il 118º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 119º negli anni bisestili, e mancano ancora 247 giorni alla fine dell'anno. In questa data si ricordano eventi passati, si celebrano alcuni compleanni e si fa riferimento a un santo e a un proverbio del giorno. L'almanacco fornisce una panoramica di ciò che è accaduto in passato e delle tradizioni legate a questa giornata.

Il 28 aprile è il 118º giorno del calendario gregoriano (il 119º negli anni bisestili). Mancano 247 giorni alla fine dell'anno. 1940 - papa Pio XII manda un messaggio a Benito Mussolini chiedendogli di non entrare in guerra; Galeazzo Ciano scriverà sui suoi diari «l'accoglienza del Duce è fredda, scettica, sarcastica» 1967 - Cassius Clay, al tempo campione del mondo dei pesi massimi di pugilato, si dichiara obiettore di coscienza per evitare l'arruolamento; per questo fatto la World Boxing Association gli toglie il titolo 2013 - Durante l'insediamento del Governo Letta, un uomo apre il fuoco nella piazza antistante Palazzo Chigi ferendo due Carabinieri e una donna civile PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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