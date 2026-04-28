Allarme virus Zika ad Arezzo scatta la disinfestazione

A Arezzo è stato segnalato un caso di virus Zika, portando il Comune a emettere un’ordinanza urgente. In risposta, sono stati avviati interventi straordinari di disinfestazione in alcune zone della città. La decisione è stata presa per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica. Le operazioni di disinfestazione sono state avviate immediatamente nelle aree interessate.

AREZZO – Un caso di virus Zika Arezzo ha portato il Comune ad adottare un’ordinanza urgente per attivare interventi straordinari di disinfestazione in alcune aree della città. Il provvedimento è stato disposto a seguito della segnalazione da parte della Azienda USL Toscana Sud Est, che ha confermato un’infezione da virus Zika. Le operazioni interesseranno la zona dell’ ospedale San Donato, oltre a via Vespucci e via Magellano, luoghi frequentati dal paziente nei giorni precedenti al ricovero. L’ordinanza prevede trattamenti mirati contro la proliferazione degli insetti vettori, con interventi sia larvicidi che adulticidi, oltre alla rimozione dei focolai larvali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Allarme virus Zika ad Arezzo, scatta la disinfestazione Notizie correlate Caso di virus Zika. Intervento di disinfestazione, tutte le indicazioni per la cittadinanzaIl Comune di Arezzo, a seguito della segnalazione da parte dell’azienda Usl Toscana Sud Est di un caso confermato di infezione da virus Zika, ha... Virus Dengue, preoccupazione in Toscana. Scatta la disinfestazioneErano appena rientrati da un viaggio nel sud-est asiatico quando, tornati in Toscana, un uomo e una donna hanno accusato sintomi sospetti: malessere,... Una raccolta di contenuti Si parla di: Dengue: verso un sistema rapido per individuarla. Virus Zika. Oms: Allarme elevato. Lunedì riunione Comitato Emergenza per valutare epidemiaIl direttore Chan spiega le ragioni: Livello di allarme estremamente elevato così come il livello d’incertezza. Non è stata ancora stabilità una relazione tra l’infezione da virus Zika e i casi di ... quotidianosanita.it Allarme virus Zika, in Colombia si stimano 600mila casiRoma, (askanews) – E’ allarme virus Zika in America. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il pericoloso virus, provocato dalla puntura di una zanzara e responsabile di gravi malformazioni ai ... affaritaliani.it