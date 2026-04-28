Allarme sicurezza ad Aversa De Michele attacca | È anche responsabilità di Matacena

Si riaccende il dibattito sulla sicurezza ad Aversa, con il consigliere comunale che ha criticato l’operato di un collega, attribuendogli responsabilità specifiche. Durante una trasmissione televisiva, sono emerse dichiarazioni in cui si evidenziavano tensioni tra le forze politiche locali e si sono toccati vari aspetti legati all’ordine pubblico nella città. La discussione si concentra sui ruoli e sulle azioni di diversi rappresentanti nel contesto della sicurezza cittadina.

Si riaccende il confronto politico sul tema della sicurezza ad Aversa. Nel corso della trasmissione Campania Oggi, in onda su Teleclubitalia, il consigliere di opposizione Mario De Michele ha rivolto critiche nette all’amministrazione guidata dal sindaco Franco Matacena, intervenendo sull’escalation di microcriminalità registrata nelle ultime settimane. Secondo De Michele, "c’è anche una responsabilità politica precisa" da parte della maggioranza, accusata di non aver messo in campo misure efficaci nonostante le ripetute segnalazioni. Il consigliere rivendica le iniziative portate avanti in aula: "Siamo stati costretti a presentare interrogazioni anche durante l’approvazione del bilancio di previsione più di una settimana fa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Allarme sicurezza ad Aversa, De Michele attacca: “È anche responsabilità di Matacena” Notizie correlate Furti ad Aversa, De Michele: “Servono telecamere, sindaco richieda Esercito in città”"È necessario recuperare il finanziamento del progetto 'Aversa Sicura', pari a 250mila euro, per acquistare nuove telecamere e chiedere l’intervento... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord ad Aversa: evacuato l'edificio, ma era un falso allarme; Aversa, allarme bomba al tribunale Napoli Nord: era falso, nessun ordigno; AVERSA. C’è una bomba: scatta l’allarme al Tribunale di Napoli Nord. Sul posto gli artificieri; Allarme bomba al Tribunale Napoli Nord, evacuato il Palazzo di giustizia: ma è un falso. Aversa, altro colpo nella notte: assalto all’oreficeria Grammatica, cresce allarme sicurezzaAversa (Caserta) - Non si ferma la scia di furti che sta colpendo la città. A meno di 24 ore dall’ultimo episodio, un’altra attività commerciale finisce nel ... pupia.tv Allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord ad Aversa: evacuato l’edificio, ma era un falso allarmeSul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che stanno verificando la veridicità della segnalazione; in via precauzionale, il tribunale è stato ... fanpage.it L’allarme poco dopo le 22.30. Intervento della polizia per mettere in sicurezza le persone coinvolte; le due donne al momento non hanno sporto denuncia - facebook.com facebook Quirinale in allarme: il Decreto sicurezza rischia di restare senza firma per “colpa” della norma sulla remigrazione di @lianamilella x.com