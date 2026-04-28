Allarme sicurezza ad Aversa De Michele attacca | È anche responsabilità di Matacena

Da teleclubitalia.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si riaccende il dibattito sulla sicurezza ad Aversa, con il consigliere comunale che ha criticato l’operato di un collega, attribuendogli responsabilità specifiche. Durante una trasmissione televisiva, sono emerse dichiarazioni in cui si evidenziavano tensioni tra le forze politiche locali e si sono toccati vari aspetti legati all’ordine pubblico nella città. La discussione si concentra sui ruoli e sulle azioni di diversi rappresentanti nel contesto della sicurezza cittadina.

Si riaccende il confronto politico sul tema della sicurezza ad Aversa. Nel corso della trasmissione Campania Oggi, in onda su Teleclubitalia, il consigliere di opposizione Mario De Michele ha rivolto critiche nette all’amministrazione guidata dal sindaco Franco Matacena, intervenendo sull’escalation di microcriminalità registrata nelle ultime settimane. Secondo De Michele, "c’è anche una responsabilità politica precisa" da parte della maggioranza, accusata di non aver messo in campo misure efficaci nonostante le ripetute segnalazioni. Il consigliere rivendica le iniziative portate avanti in aula: "Siamo stati costretti a presentare interrogazioni anche durante l’approvazione del bilancio di previsione più di una settimana fa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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