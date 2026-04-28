Joao Mario si è sottoposto a controlli medici a Casteldebole a causa di un dolore alla coscia sinistra. Secondo quanto comunicato, il centrocampista portoghese potrebbe rimanere fuori dal campo per due o tre settimane. La sua assenza potrebbe influenzare la disponibilità per la prossima partita contro il Cagliari. La società ha reso noto che gli esami continueranno per valutare l’entità dell’infortunio.

? Cosa sapere Joao Mario effettua esami medici a Casteldebole per un dolore alla coscia sinistra.. Il portoghese rischia un'assenza di 2-3 settimane prima della sfida contro il Cagliari.. A Casteldebole, alle ore 11 di questo martedì 28 aprile 2026, Italiano e il suo gruppo iniziano la preparazione atletica in vista della sfida casalinga contro il Cagliari prevista per domenica alle 12:30. Il centro tecnico ospita la ripresa del lavoro dopo il turno di riposo, ma l’attenzione dei presenti è tutta rivolta alle condizioni fisiche di Joao Mario. Il portoghese deve affrontare esami medici immediati per un dolore alla coscia sinistra che ha colpito il giocatore durante lo scontro con i giallorossi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme Joao Mario: rischio stop lungo per il portoghese

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