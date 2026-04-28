Allarme all’ONU | attacchi marittimi minacciano i commerci globali

Le Nazioni Unite hanno ricevuto una denuncia da parte di un paese del Centro America riguardo a due attacchi contro navi nello Stretto di Hormuz. Le navi coinvolte sono state identificate come Euphoria e Francesca, e gli incidenti sono stati segnalati come atti di aggressione. La denuncia solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte marittime e sulla stabilità della regione. Per ora non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabili o conseguenze immediate.

?? Cosa sapere Panama denuncia all'ONU gli attacchi alle navi Euphoria e Francesca nello Stretto di Hormuz. Le interruzioni marittime minacciano la sicurezza energetica e i flussi commerciali globali. Durante una sessione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, il vicecancelliere di Panama, Carlos Arturo Hoyos, ha lanciato un allarme sulla crescente fragilità della navigazione globale, citando gli attacchi subiti dalle navi Euphoria e Francesca. Il rappresentante panamense ha denunciato come le .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme all’ONU: attacchi marittimi minacciano i commerci globali Iran attacked commercial ships in the Persian Gulf, targeted Dubai airport Notizie correlate Sicurezza dei mari: Meloni a Parigi per blindare i commerci globaliDomani, venerdì 17 aprile, Giorgia Meloni si recherà a Parigi per affrontare un vertice cruciale sulla sicurezza dei mari. Dalla Via della seta alle tensioni globali: la Cina e i nuovi commerciIntervista a Filippo Fasulo, co-direttore del Centro di geoeconomia dell’Ispi, sulla strategia globale di Pechino. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Panama all'Onu, 'allarme per la sicurezza marittima'; ONU: Nessun progresso diplomatico in Ucraina. Panama all'Onu, 'allarme per la sicurezza marittima'Durante una sessione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, il vicecancelliere di Panama, Carlos Arturo Hoyos, ha denunciato la crescente fragilità della navigazione globale. (ANSA) ... ansa.it Libano, scontri sfiorati tra carri armati israeliani e mezzi italiani dell’Onu: l’allarme di UnifilL’UNIFIL denuncia una serie di episodi nel sud del Libano, tra blocchi stradali, colpi di avvertimento e contatti tra mezzi israeliani e veicoli dei caschi blu. notizie.it Allarme cognomi in Italia, i 13 che rischiano l'estinzione x.com SCUOLA IN CALABRIA, MENO STUDENTI E PIU' RAGILITA': L'ALLARME DELLA CISL Calo di 4.606 alunni e tagli al potenziamento: il rischio è una scuola più debole proprio mentre aumentano i bisogni educativi https://www.calabriainchieste.it/2026/04/27/s - facebook.com facebook