Durante la partita al Mutua Madrid Open, Alexander Zverev ha vinto in due set contro Terence Atmane. Tuttavia, ha dichiarato di aver subito un infortunio, senza fornire dettagli sulla natura del problema. La sua prestazione è stata accompagnata da un senso di incertezza, che si percepisce nel modo in cui ha affrontato il match. La sua condizione fisica rimane un punto di domanda dopo l’incontro disputato sul Manolo Santana Stadium.

C’è un retrogusto di incertezza che accompagna il successo in due set di Alexander Zverev contro Terence Atmane sul Manolo Santana Stadium, nel contesto del Mutua Madrid Open. Il risultato, netto sul piano del punteggio, non racconta però fino in fondo le sensazioni lasciate dal finale di partita, quando il tedesco ha mostrato segnali evidenti di fastidio fisico. Proprio negli ultimi giochi del secondo set, qualcosa sembra essersi incrinato. Il numero tre del ranking ha gestito la situazione con mestiere, evitando di allungare la sfida al terzo parziale, ma senza mai dare l’impressione di essere del tutto a proprio agio. Il punto interrogativo resta, perché lo stesso Zverev ha scelto di non chiarire la natura del problema: “ Non dirò di cosa si tratta, non dirò che tipo di infortunio sia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev rivela: “Mi sono infortunato, ma non dico di cosa si tratta”

ZVEREV FURIOSO per il medical timeout

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