In alcuni casi, persone che cercano di migliorare il proprio aspetto ricorrono a interventi chirurgici rischiosi, come il cambio del colore degli occhi. Oltre a questo, si spostano in altre città per sottoporsi a trapianti di capelli e utilizzano il Botox per distendere la fronte. Alcuni considerano i peptidi iniettabili come integratori quotidiani, senza approfondire i potenziali rischi legati a queste pratiche.

I looksmaxxer non si fermano e farebbero qualsiasi cosa per essere più belli: volano a Istanbul per sottoporsi a un trapianto di capelli, usano il Botox per distendere la fronte, e considerano i peptidi iniettabili alla stregua di multi-vitaminici quotidiani. Eppure, l'idea di sottoporre gli occhi a un trattamento laser per cambiarne il colore sembra, quasi a tutti, un po' esagerata. Questo non vale per i looksmaxxer. Per chi non lo sapesse, il looksmaxxing è una giovane e inquietante sottocultura maschile nata online, dedicata al miglioramento estetico estremo, i cui seguaci ricorrono spesso a misure radicali per migliorare il proprio aspetto.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Alcuni looksmaxxer ricorrono a un rischioso intervento chirurgico per cambiare il colore degli occhi

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