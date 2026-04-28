Alberobello | il 14 giugno referendum sul mercato settimanale Non alimentare

Il prossimo 14 giugno si terrà ad Alberobello un referendum riguardante il mercato settimanale non alimentare. Il Comune ha diffuso un comunicato ufficiale in cui comunica questa decisione, senza specificare ulteriori dettagli sulla consultazione o sul suo svolgimento. La delibera di giunta che ha portato a questa scelta è stata pubblicata ufficialmente, ma non sono stati forniti altri elementi sulla consultazione o sulle modalità di svolgimento.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello: L’Amministrazione Comunale di Alberobello informa che, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 59 del 10 aprile 2026, è stato avviato il percorso organizzativo per lo svolgimento del referendum consultivo relativo allo spostamento del mercato settimanale del settore non alimentare. «Con questo provvedimento si dà avvio al percorso che porterà i cittadini a esprimersi, attraverso referendum consultivo, su una scelta strategica per Alberobello: lo spostamento del mercato settimanale del giovedì, limitatamente al settore non alimentare, nel centro urbano» spiega l’Assessore Luca De Felice, con delega alle attività produttive, al commercio e al mercato settimanale.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Alberobello: il 14 giugno referendum sul mercato settimanale Non alimentare Notizie correlate Mercato settimanale di Alberobello, la proposta di operatori e cittadini: "Spostiamo le bancarelle in centro"Dibattito aperto ad Alberobello per lo spostamento del mercato cittadino nelle zone del centro. 'Repupplica', il refuso a Sanremo 2026 sul maxi-schermo dell'Ariston nella prima serata, l'errore della Rai sul referendum del 2 giugno 1946Carlo Conti ha ospitato Gianna Pratesi, 105 anni, tra le prime donne italiane a votare nel 1946 in occasione del referendum istituzionale che sancì...