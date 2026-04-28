AI Act 2026 | ecco come bloccare il tracciamento delle tue app

L'AI Act 2026 introduce nuove regole per la trasparenza riguardo ai dati personali raccolti dalle app su smartphone Android e iPhone. Le normative richiedono alle aziende di fornire informazioni più chiare su come vengono trattati i dati degli utenti. Questa legge mira a regolamentare il modo in cui le applicazioni gestiscono le informazioni, con l’obiettivo di proteggere la privacy degli utenti e di rendere più trasparenti le pratiche di raccolta dati.

? Cosa sapere L'AI Act 2026 impone nuovi obblighi di trasparenza sui dati personali per smartphone Android e iPhone.. Gli utenti potranno bloccare il tracciamento pubblicitario e la profilazione tramite nuovi strumenti digitali.. Con l’entrata in vigore dell’AI Act 2026, la trasparenza sui dati personali diventa un obbligo normativo che impatta direttamente il modo in cui smartphone Android e iPhone gestiscono le informazioni raccolte dalle applicazioni. Questa nuova regolamentazione mira a limitare la capacità degli inserzionisti di profilare gli utenti attraverso campagne pubblicitarie mirate su social network come Facebook o Instagram, nonché nelle caselle di posta elettronica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Disable Android Ads: How I stopped the Annoying Popups

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