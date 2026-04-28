Agricola fiera dell' agricoltura a Castelfiorentino

‘Agricola’ taglia il traguardo della ventesima edizione e torna ad animare Castelfiorentino con un fine settimana all’insegna dell’agricoltura, dei prodotti tipici e della filiera corta. L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 maggio nella zona sportiva di viale Roosevelt, con un’anteprima.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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