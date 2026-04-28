Due gemelle siciliane sono arrivate alla fase finale di Affari Tuoi, con due pacchi rossi ancora in gioco. La loro scelta di accettare 47 come vincita definitiva ha portato a una conclusione della partita. La puntata si è conclusa con questa decisione, lasciando i telespettatori a seguire il risultato finale. La trasmissione ha mostrato il momento in cui le concorrenti hanno deciso di chiudere la loro partita.

È arrivato il momento delle tre gemelle siciliane, protagoniste della puntata del 28 aprile di Affari Tuoi. Federica, Michela e Laura, legate da un filo invisibile sin dal primo vagito, hanno dato vita a una partita intensa, fatta di complicità, intuizioni e battiti accelerati. Un percorso che le ha condotte fino alla tanto ambita “vincita sicura”, con due pacchi rossi ancora in gioco: uno da 20.000 euro e l’altro da 75.000. Il finale, carico di tensione, ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Arrivano da San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove la loro famiglia gestisce un’attività turistica in cui lavorano tutte insieme. Con leggerezza e ironia hanno scherzato sul fatto di essere figlie uniche, precisando che in casa ci sono solo loro tre.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi saluta le gemelle siciliane che arrivano in finale con una vincita sicura

Notizie correlate

Affari Tuoi, Pasquetta d’oro per Francesca e Davide: finale con una vincita sicuraNon solo a Pasqua, ma anche a Pasquetta, Affari Tuoi ha deciso di regalare un’altra emozione da ricordare.

Affari Tuoi, la scelta che cambia tutto: Bernie torna a casa con una vincitaArchiviato il modesto successo del lucano Luigi ad Affari Tuoi, deciso a coronare due promesse, la scena si sposta tra le montagne della Valle...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Affari tuoi, spavento per Herbert Ballerina: lascia lo studio e De Martino lo rincorre: Non preoccuparti; Affari tuoi, puntata corta per De Martino. E Herbert Ballerina rimane deluso: Dovevo fare un altro mestiere; Colpo di scena ad Affari Tuoi: De Martino lascia la conduzione, ecco cosa è successo; Affari Tuoi si trasferisce a Milano, questo è il vero motivo. La mia donna ideale? Ecco chi è. Così De Martino a Che Tempo Che Fa.

Affari tuoi, De Martino gela Herbert Ballerina: Sei impresentabile. Poi il complimento a Martina MiliddiNella nuova puntata del 28 aprile giocano le tre gemelle Laura, Federica e Michela, che tornano a casa con 45mila euro. De Martino stuzzica Herbert e fa i complimenti a Martina ... libero.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino gioca con tre concorrenti. E Herbert non si presentaStefano De Martino accoglie tre gemelle ad Affari Tuoi, in una partita che, con simpatia di Herbert e le mosse del Dottore, ha un epilogo inaspettato ... dilei.it

Stefano De Martino sta cancellando i suoi tatuaggi ma è pronto a farne uno nuovo: ecco la scommessa nello studio di Affari Tuoi. - facebook.com facebook

Affari tuoi di stasera, Diego perde la scommessa con Stefano De Martino ma vince 50mila euro x.com