Aerospazio campano nasce l’Officina Digitale | Dac e Leonardo lanciano i laboratori gemelli

Nella regione campana, è stata inaugurata una nuova infrastruttura dedicata all’aerospazio, chiamata Officina Digitale. La struttura è il risultato di una collaborazione tra due enti del settore e si propone di favorire la trasformazione digitale della filiera aerospaziale, rafforzare le competenze industriali e supportare le piccole e medie imprese innovative. L’obiettivo è creare un centro di riferimento per lo sviluppo tecnologico e l’innovazione nel settore.

Nasce l’ Officina digitale, nuova infrastruttura strategica dedicata alla trasformazione digitale della filiera aerospaziale, al rafforzamento delle competenze industriali e al sostegno delle pmi innovative. L’iniziativa è promossa dal Dac – Distretto aerospaziale della Campania insieme a Leonardo, con l’obiettivo di creare un modello avanzato di collaborazione tra grande industria, pmi, ricerca applicata e formazione. Il taglio del nastro è previsto per giovedì 30 maggio alle ore 9:30 presso la sede del Dac a Città della Scienza, Napoli. Nel testo diffuso compare anche la data “giovedì 30 aprile”: una discrepanza rispetto al calendario ufficiale dell’evento.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Aerospazio, accordo tra Materias e DAC per lo sviluppo di materiali innovativi e processi produttivi avanzatiMaterias, azienda fondata da Luigi Nicolais e punto di riferimento nel settore dei materiali avanzati, e il Distretto Aerospaziale della Campania... Leggi anche: Materias, accordo con il DAC per lo sviluppo di materiali innovativi e processi produttivi avanzati per l’aerospazio