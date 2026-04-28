Addio contratti pirata | arriva il salario giusto e nuovi bonus

Il governo italiano ha approvato un decreto che mira a contrastare i contratti pirata, introducendo sanzioni più severe e misure per tutelare i lavoratori. Tra le novità ci sono l’istituzione di nuove pene e controlli più rigorosi contro le aziende che utilizzano contratti non conformi alla normativa vigente. La legge, approvata di recente, prevede anche l’adozione di salari più equi e l’introduzione di bonus legati a specifici incentivi.

?? Cosa sapere Il governo approva il decreto Primo Maggio per sanzionare i contratti pirata in Italia. Gli sgravi contributivi per donne e giovani nel 2026 dipenderanno dal salario giusto. Il governo approverà a stretto giro il decreto Primo Maggio, introducendo il concetto di salario giusto per sanzionare i contratti pirata e vincolare gli incentivi alle assunzioni al rispetto dei parametri della contrattazione collettiva più rappresentativa. La nuova strategia amministrativa punta a dare attuaz .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio contratti pirata: arriva il salario giusto e nuovi bonus Notizie correlate Salario equo: il piano del Governo tra veti e contratti pirataIl governo italiano sta valutando un intervento per definire una retribuzione giusta ed equa, con un possibile annuncio previsto per il primo maggio. Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggioStabilizzare l’incentivo per le assunzioni di giovani, rafforzato nella Zes, insieme al bonus donne. Altri aggiornamenti Lavoro, in Cdm sgravi per donne e giovani: stretta su contratti pirata e ok al Piano CasaSì alla proroga per tutto l'anno degli sgravi contributivi per assumere giovani, donne e lavoratori nelle aree Zes, mentre arriva la prima stretta ai contratti pirati e si allarga ... ilmessaggero.it Contratti pirata, sindacati e imprese: bene la riforma dell’archivio Cnel, ma ancora non basta, va misurata la rappresentanzaLa riorganizzazione dell'Archivio del Cnel in chiave anti contratti pirata e' stata accolta con soddisfazione dai sindacati confederali e dal ... ildiariodellavoro.it