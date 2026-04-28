Adam Scott, conosciuto per le sue interpretazioni in serie come Parks and Recreation e Big Little Lies, è attualmente protagonista di Scissione, una serie che ha ottenuto un grande successo fin dalla prima stagione, andata in onda nel 2022. L’attore sa come finirà la storia, ma non può rivelarlo. La serie ha riscosso un’ampia attenzione tra il pubblico e ha consolidato la sua presenza nel panorama televisivo internazionale.

Adam Scott, icona del piccolo schermo fin dai suoi ruoli in Parks and Recreation e Big Littles Lies, è attualmente protagonista di Scissione, un cult che ha riscosso un successo planetario sin dalla prima stagione, uscita nel 2022. Nel thriller distopico e minimalista, creato da Dan Erickson e prodotto da Apple TV, è Mark, un team leader di un'azienda che ha parte dei dipendenti “scissi”, ovvero che hanno accettato di subire un'operazione che permette loro di scindere la vita professionale e quella personale grazie a un chip impiantato nel cervello. Una cosa serie, nel senso che, appena entrano in ufficio dimenticano completamente di ciò che sono e fanno fuori, e viceversa, non appena escono dal lavoro.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Adam Scott sa come finirà Scissione ma non può dircelo. In compenso…

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