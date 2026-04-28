Durante un evento pubblico recente, il cantante noto come frontman di una band americana è apparso con un volto che sembrava diverso dal solito. In particolare, si è notato un cambiamento ai lineamenti, mentre altri hanno osservato che potrebbe aver semplicemente modificato il modo di portare la barba. Nessuna conferma ufficiale è stata fornita sul motivo di questo cambiamento nel suo aspetto.

Adame Levine: il viso diverso si deve a un presunto facelift o è solo effetto della rasatura? In effetti Adame Levine ci ha abituati, negli anni, a un look viso completo di barba. In versione rasata, il volto della popstar è inevitabilmente differente. Secondo l'analisi visiva di Dr Jonny Betteridge, medico e chirurgo estetico molto attivo sui social, Adam Levine mostra dei lineamenti tirati che, a suo avviso, non possono che derivare da un intervento facciale di tipo chirurgico (l'esperto mette in evidenza anche le pliche di pelle ai lati dell'orecchio, a suo dire indice di un avvenuto facelift). Certo, Adam Levine è visibilmente dimagrito e, certo, l'assenza di barba modifica parecchio l'aspetto del viso, ma - forse - potrebbe esserci dietro qualcosa di più di questo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Adam Levine: facelift o ha solo tagliato la barba?

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