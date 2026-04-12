Gualtieri sa solo usare la motosega In 5 anni ha tagliato 40.000 alberi

Negli ultimi cinque anni, il sindaco di Roma ha tagliato circa 40.000 alberi, secondo quanto riferiscono gli ambientalisti. Accusato di aver estirpato altofusti in diversi quartieri della città, aveva promesso un mandato caratterizzato da politiche ambientaliste. Tuttavia, le sue azioni sono state spesso criticate da chi desidera maggior tutela del patrimonio arboreo urbano. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori delle sue scelte.

Un bilancio impietoso, stilato ogni giorno dalle associazioni civiche, da Curaa (Cittadini uniti per Roma, i suoi alberi e i suoi abitanti) di Jacopa Stinchelli a Italia nostra, che ha chiesto una moratoria dei cantieri della metro C per le archeo-stazioni «Chiesa Nuova» e «Castel Sant’Angelo». Si parla di circa 40.000 alberi abbattuti ma il conteggio potrebbe essere molto più alto perché il Comune, dopo essersi fatto sfuggire un bilancio ufficiale provvisorio di circa 17.000 fusti demoliti nei primi due anni di mandato di Gualtieri (che aveva promesso di piantare un milione di alberi), da settembre 2021 a settembre 2023, non fornisce più i dati e, alla richiesta di accesso agli atti, risponde che il sistema è in aggiornamento.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gualtieri sa solo usare la motosega. «In 5 anni ha tagliato 40.000 alberi» 40 anni dopo la legge: solo 1 comune su 3 ha il pianoQuarant’anni dopo la legge che doveva garantire l’accessibilità per tutti, l’Italia si ritrova a un passo dal fallimento. Bologna svuota: -8.000 abitanti in 40 anniIl centro storico di Bologna si trova al crocevia di una trasformazione profonda, segnata da un calo demografico e da preoccupazioni sociali emerse... TAGLIARE LEGNA con motosega, 7 ERRORI da non fare