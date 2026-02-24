L’Unione Rubicone Mare cerca giovani volontari

L’ Unione Rubicone e Mare dà il via al progetto " Attivagiovani 2026 ", iniziativa chiave per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita comunitaria. Il progetto si rivolge ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 16 e i 18 anni residenti nei Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo, offrendo loro l’opportunità di impegnarsi in significative esperienze di volontariato estivo. A fronte del loro contributo, i partecipanti riceveranno un bonus del valore di 100 euro, da destinare all’acquisto di libri, cancelleria e materiale scolastico. "L’iniziativa – spiega Tania Bocchini presidente dell’Unione – offre ai giovani l’opportunità di sperimentare brevi ma significative esperienze di impegno civile volontario, integrandosi attivamente nei progetti socio-educativi estivi gestiti da associazioni, cooperative e altre realtà del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Pubblica Assistenza cerca volontari

