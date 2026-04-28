Le abitazioni del complesso Sap di via Pisacane continuano a vivere momenti di disagio a causa di problemi alle caldaie. Recentemente, le riparazioni sono state rallentate, lasciando alcuni appartamenti senza acqua calda per periodi prolungati. La situazione si è aggravata dopo un incendio che ha danneggiato una delle unità, impedendo il normale funzionamento degli impianti e prolungando i tempi di intervento.

Non c’è pace per le case Sap di via Pisacane che, dopo l’incendio che ha reso inagibile una delle palazzine prima di Pasqua, devono ora affrontare anche il guasto alla caldaia di un altro degli edifici del complesso, evento che ormai da qualche giorno sta lasciando praticamente senza acqua calda una cinquantina di residenti, A segnalare la situazione sono stati gli stessi abitanti dell’edificio al numero civico 30. Cosa è successo? A quanto pare a provocare il problema è la rottura di uno degli scambiatori della caldaia di servizio, evento che secondo i tecnici incaricati di occuparsi del danno ha avuto l’effetto di far arrivare agli utenti acqua appena tiepida (fortunatamente i riscaldamenti sono ormai spenti).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Acqua fredda negli alloggi Sap. Tempi lunghi per riparare la caldaia

Valvola di sicurezza rinforzata per risolvere il gocciolamento del boiler

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