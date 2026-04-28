Accadde oggi | 28 aprile muoiono Benito Mussolini e Claretta Petacci

Il 28 aprile 1945, Benito Mussolini e Claretta Petacci persero la vita in seguito a un attacco di un gruppo armato. Entrambi furono colpiti con colpi di mitra e pistola durante un episodio che segnò la fine della loro presenza in Italia in quel periodo storico. La loro morte rappresenta uno degli eventi più significativi degli ultimi mesi della seconda guerra mondiale nel paese.

Il 28 aprile 1945, intorno alle 16, Benito Mussolini e la sua amante Claretta Petacci furono uccisi con una serie di colpi di mitra e di pistola esplosi da parte di un commando partigiano di cui facevano sicuramente parte Walter Audisio “Colonnello Valerio”, Aldo Lampredi “Guido” e Michele Moretti “Pietro”. L’episodio avvenne a Giulino di Mezzegra, vicino a Menaggio sul lago di Como, davanti a un cancello ancora oggi conservato come era settant’anni fa. Nel pomeriggio del 25 aprile, con la mediazione del cardinale-arcivescovo di Milano Schuster, si svolse un incontro decisivo tra la delegazione fascista composta da Mussolini, il...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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