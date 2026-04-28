Abruzzo 115 sfide di futsal | talento e fair play tra giovani e UK

In Abruzzo si svolge dal 30 aprile al 3 maggio il torneo Futsal in Progress, che comprende 115 partite. Sono coinvolte 47 squadre giovanili provenienti dalla regione e una formazione inglese. La manifestazione si svolge in diversi impianti della zona e ha come obiettivo quello di promuovere il fair play tra i giovani calciatori. Il torneo rappresenta un'occasione di confronto tra diverse realtà nazionali e internazionali.

?? Cosa sapere L'Abruzzo ospita dal 30 aprile al 3 maggio 115 partite del Futsal in Progress. Il torneo coinvolge 47 squadre giovanili e la formazione inglese Bloomsbury Futsal. Dal 30 aprile al 3 maggio, l'Abruzzo ospiterà la sesta edizione del Futsal in Progress, un torneo giovanile di calcio a 5 che vedrà 47 squadre e 21 società impegnate in un ciclo di 115 partite su tutto il territorio regionale. L'evento, che si preannuncia come un momento centrale per lo sport giovanile nazionale, por .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, 115 sfide di futsal: talento e fair play tra giovani e UK Notizie correlate Etica e Fair Play: i campioni olimpici formano i giovani a Sondrio? Cosa sapere Il Panathlon Club porta Veronica Bertolini e Alessandro Vanoi al liceo Donegani di Sondrio. Maurizio Avallone alla presidenza del Panathlon Neapolis: focus su giovani, sport e fair playRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Elezioni comunali in Abruzzo, 127 comuni al voto: la sfida-chiave, il simbolo bocciato e il paese del famoso film. Abruzzo, Un sacco in comune 2026: sfida tra 4 città sul ricicloAbruzzo, Un sacco in comune 2026: sfida tra 4 città sul riciclo, progetto promosso da Cial, Corepla e Ricrea ... ecodallecitta.it Un Sacco in Comune 2026: la sfida del riciclo arriva in AbruzzoCIAL, COREPLA e RICREA rilanciano, con il patrocinio della Regione Abruzzo, il progetto dedicato alla raccolta differenziata di alluminio, plastica e acciaio dopo il successo dell’edizione 2025. alternativasostenibile.it