La presidenza della Repubblica ha inviato ieri una lettera al ministero della Giustizia, chiedendo di valutare la richiesta di grazia presentata. La richiesta, secondo quanto si apprende, riguarda un procedimento penale in corso. La lettera è stata firmata dal capo dello Stato e indirizzata al ministro competente, che dovrà decidere sulle prossime mosse. La vicenda si sviluppa in un clima di attesa e di analisi delle condizioni legali.

La presidenza della Repubblica ha inviato ieri una lettera al ministero della Giustizia, pregando di «voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa», cioè il Fatto quotidiano, relativamente alla «supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza» firmata da Sergio Mattarella a favore di Nicole Minetti. Non c’è bisogno di entrare nei dettagli del caso, di cui sono pieni i giornali, per capire che la lettera, resa pubblica dallo stesso ufficio stampa del Quirinale, è uno schiaffo al Guardasigilli, Carlo Nordio, e a tutto il governo.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - A questo punto la grazia dovrebbe chiederla Meloni

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