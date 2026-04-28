A Pontassieve torna la Festa Rinascimentale con la sua quattordicesima edizione
A Pontassieve si terrà la quattordicesima edizione della Festa Rinascimentale, organizzata dall’associazione Corteo storico di Pontassieve. La manifestazione si svolgerà dal 7 al 10 maggio, coinvolgendo la comunità locale e attirando visitatori interessati alle tradizioni storiche del periodo rinascimentale. La kermesse prevede diverse iniziative e spettacoli che ricreano atmosfere d’epoca, con eventi distribuiti nel centro cittadino durante i quattro giorni di festa.
Pontassieve si appresta a rivivere i fasti del passato grazie all’associazione Corteo storico di Pontassieve che organizza la quattordicesima edizione della Festa Rinascimentale, in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio. La manifestazione, che si snoda tra Piazza Vittorio Emanuele II e le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie correlate
Ferrara torna ad avere la 'sua' maratona: appuntamento al 2027 con la nuova edizioneFerrara si prepara ad accogliere il ritorno di una delle manifestazioni sportive più rappresentative della propria storia recente.
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: Torna la Festa Rinascimentale; Pontassieve torna al rinascimento con la quattordicesima edizione della festa storica; A Pontassieve torna la Festa Rinascimentale con la sua quattordicesima edizione; Un tuffo indietro nel tempo a Pontassieve con la Festa Rinascimentale.
Un tuffo indietro nel tempo a Pontassieve con la Festa RinascimentaleDal 7 al 10 maggio torna la Festa Rinascimentale di Pontassieve con spettacoli, corteo storico, stand gastronomici e molto altro. intoscana.it
UDITE UDITE…” …alle 2 e mezzo di notte. @messonotificatore annuncia la Festa Rinascimentale… come nel 1500. @sergio.forconi invece vive nel 2026: “oh… invece di rompere le scatole alla gente, manda un WhatsApp.” Tradizione sì… ma anche d - facebook.com facebook
Eventi: Pontassieve, dal 7 al 10 maggio torna la Festa Rinascimentale. La quattordicesima edizione presentata in Consiglio regionale x.com