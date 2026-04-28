A Monza tornano i cannibali di auto | è allarme

I "cannibali" delle auto sono di nuovo all'opera in città per fare incetta dei pezzi di automobili da rivendere al mercato nero. L'allarme è stato lanciato sulla pagina Facebook del gruppo "Sei di Monza se.", dove un cittadino in settimana ha postato le foto della sua auto alla quale, più volte.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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