A due mesi di distanza dalla finale chi ha vinto davvero Sanremo 2026?

A due mesi dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, la classifica ufficiale sembra ormai superata e poco rappresentativa di ciò che è successo dopo la manifestazione. La vittoria assegnata ai primi posti si scontra con le discussioni e le valutazioni che sono continuate nei giorni successivi, rendendo difficile stabilire con certezza chi abbia effettivamente avuto la meglio. La scena musicale italiana si interroga ancora sui risultati di questa edizione.

A due mesi dal sipario calato sul Festival di Sanremo, la classifica ufficiale appare già come un dato parziale: un fermo immagine che fatica a restituire ciò che è accaduto davvero dopo. Perché oggi, più che mai, Sanremo non si conclude con la proclamazione del vincitore — semmai inizia lì, nel tempo lungo degli ascolti. Le classifiche — tra streaming, radio e social — hanno ridisegnato gli equilibri, premiando non solo l’impatto immediato ma la capacità di restare. Ed è proprio osservando questi numeri che emergono i percorsi più solidi, quelli che hanno trasformato il festival in un punto di svolta reale. Sanremo 2026: il successo di Sal Da Vinci.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Arisa - Magica Favola (Official Video - Sanremo 2026)

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