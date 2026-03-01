Sanremo 2026 la classifica finale del Festival | chi ha vinto

Sabato 28 febbraio si è concluso il Festival di Sanremo 2026 con la proclamazione della classifica finale. La serata ha visto la partecipazione di vari artisti che si sono esibiti nelle ultime performance, portando a termine le fasi finali della gara. La giuria e il pubblico hanno votato, determinando così i risultati definitivi del concorso musicale. La classifica è stata annunciata alla fine della serata, con i nomi dei vincitori.

Abbiamo visto la classifica finale e il vincitore del Festival di Sanremo 2026, ma qual è il regolamento? Attraverso i tre sistemi di votazione del pubblico attraverso il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio, si arriverà, progressivamente nel corso della manifestazione, a definire le graduatorie che decreteranno la canzoneArtista vincitrice di SANREMO 2026 e la canzoneArtista vincitrice nelle Nuove Proposte, nonché l'Artista vincitore della Serata delle Cover. Nella Prima Serata voterà (categoria Campioni): la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella Seconda Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata.