730 precompilato | da quando è disponibile la data di scadenza e le nuove categorie di spesa La guida
Il modello 730 precompilato per il 2026 sarà accessibile dal 30 aprile attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La scadenza per la presentazione rimane fissata generalmente a fine maggio. Sono state introdotte alcune novità riguardo alle categorie di spesa che possono essere inserite e alle date di disponibilità del documento. La guida aggiornata fornisce le informazioni principali su queste modifiche.
Roma, 28 aprile 2026 – Il 730 precompilato 2026 rappresenta lo strumento principale per la dichiarazione dei redditi di milioni di contribuenti italiani e sarà disponibile dal 30 aprile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti potranno, quindi, visualizzare, modificare e inviare la propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2025. La data di scadenza per l’invio diretto online è fissata al 30 settembre 2026 così come chi si rivolge a un Caf o commercialista ha tempo fino al 30 settembre 2026 per consegnare la documentazione necessaria e spedire. Quest’anno il 730 precompilato 2026 presenta alcune novità rispetto agli anni precedenti, con particolare attenzione ai tempi di erogazione dei rimborsi e alle nuove modalità di consultazione della documentazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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