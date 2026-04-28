5G in Friuli | i dati Arpa confermano la sicurezza degli impianti

Recentemente, l'Arpa Fvg ha pubblicato i dati relativi all'uso del 5G nella regione, confermando che i livelli di esposizione alle onde elettromagnetiche sono entro i limiti previsti dalla legge. L’ente ha analizzato le emissioni degli impianti installati, assicurando che non superano le soglie di sicurezza stabilite. Queste verifiche riguardano le zone in cui sono presenti le infrastrutture di rete 5G nel Friuli Venezia Giulia.

? Cosa sapere L'Arpa Fvg conferma livelli di esposizione entro i limiti legali nel Friuli Venezia Giulia.. Il monitoraggio su 2.866 impianti garantisce la sicurezza rispetto al nuovo valore di 15 Vm.. A Trieste, l’Arpa Fvg ha presentato il bollettino annuale relativo al monitoraggio dei campi elettromagnetici, confermando che in tutto il Friuli Venezia Giulia i livelli di esposizione prodotti dagli impianti di telefonia mobile restano entro i limiti stabiliti dalla legge. I dati raccolti durante l’anno 2025 evidenziano un’attività di controllo capillare sul territorio regionale, con l’Agenzia che ha dato il via a ben 293 interventi di misurazione diretta sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 5G in Friuli: i dati Arpa confermano la sicurezza degli impianti Notizie correlate Lazio: balneazione, dati Arpa confermano elevata qualita’ acque, Rocca “punto di forza”La stagione estiva è ormai alle porte e anche quest’anno la maggior parte delle acque di balneazione del Lazio risulta di livello “eccellente”, con... Rifiuti a Groppolo: i dati Arpal confermano la sicurezza del sitoLa gestione dei rifiuti nell’area di Arcola ha registrato un importante passo avanti tecnico dopo l’ultima riunione della commissione Ambiente della... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pericoli del 5G, per l'Arpa la nostra regione non è fuorilegge; Disponibile il bollettino Arpa FVG sul monitoraggio dei campi elettromagnetici – Anno 2025; Fvg, campi elettromagnetici sotto i limiti: i dati Arpa rassicurano anche sul 5G; 5G, avanti tutta nella massima sicurezza: ''Troppo spesso assistiamo a 'improvvisati esperti' o soggetti che seminano notizie false e tendenziose''. Vodafone prima nelle reti 5G in Italia, Iliad guida la connettività fissa: i dati OoklaLe prestazioni delle reti di telecomunicazione italiane hanno raggiunto livelli considerevoli nel secondo semestre del 2024, come evidenziato dall'ultimo rapporto sulla connettività di Ookla. hwupgrade.it Pioggia in arrivo sul Friuli e Udine: ecco cosa succederà per il Ponte https://cityne.ws/MeteoFriuliPrimoMaggio - facebook.com facebook A Rovato Capuozzo racconta la «piccola guerra» del Friuli x.com