Samsung ha annunciato il lancio dei nuovi modelli Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, parte della serie A. I dispositivi sono dotati del recente ecosistema Awesome Intelligence. La società ha comunicato anche che entrambi i modelli riceveranno aggiornamenti software per un massimo di sei anni. La presentazione ufficiale è avvenuta tramite comunicato stampa.

Samsung amplia la serie A con Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, integrando il nuovo ecosistema Awesome Intelligence. Gli smartphone offrono strumenti AI che semplificano operazioni quotidiane, dalla gestione dei contenuti alla trascrizione vocale, e introducono funzioni prima riservate ai modelli di fascia alta. I nuovi device combinano maggiore potenza di calcolo, display migliorati e fotocamere evolute, mantenendo un forte focus sulla resistenza e sicurezza dei dati. La serie A prosegue inoltre l’impegno Samsung verso la sostenibilità tecnologica con sei anni di aggiornamenti software e di sicurezza. La One UI 8.5 consente di gestire attività complesse grazie a strumenti intelligenti come: Il sensore principale da 50 MP lavora con un processore aggiornato per foto nitide in qualsiasi condizione di luce. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung lancia Galaxy A57 5G e A37 5G con 6 anni di aggiornamenti

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