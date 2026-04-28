29 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 29 aprile, giornata che corrisponde al 119º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, porta con sé alcune caratteristiche associate alle persone nate in questa data. Chi nasce in questo giorno si distingue per una natura sensibile e determinata, con una particolare inclinazione a combinare aspetti spirituali e attività pratiche. Questa data si inserisce in un periodo che vede anche la pubblicazione di oroscopi e almanacchi dedicati ai vari segni zodiacali.

Il 29 aprile è il 119º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e determinato, con una forte capacità di unire spiritualità e azione.Santo del giorno: Santa Caterina da Siena.Proverbio del giorno: D'aprile, va il villano e il gentile.Fatti salienti: Il 29 aprile si celebra.🔗 Leggi su Veronasera.it

OROSCOPO 2026 segno per segno

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