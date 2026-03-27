29 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 29 marzo si trova al 88º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona sensibile e resiliente, capace di affrontare situazioni complicate e di trasformarle in consapevolezza. La giornata, come molte altre, viene segnata da eventi che coinvolgono diverse aree, tra cui oroscopo e almanacco, che forniscono dettagli specifici sulle caratteristiche di chi nasce in questo giorno.

Il 29 marzo è l’88º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato in questo giorno è sensibile e resiliente, con una forte capacità di affrontare momenti difficili e di trasformarli in consapevolezza. Fatti salienti: Nel 2020 l’Italia registra il picco di decessi giornalieri durante la pandemia di COVID-19, con 969 morti in un solo giorno. È uno dei momenti più drammatici dell’emergenza sanitaria che colpì duramente il Paese. ARIETEAmore - Hai voglia di muoverti e chiarire: evita però toni troppo direttiLavoro - Giornata utile per avviare un’idea o prendere contattiSalute - Energia buona ma nervosa, scaricala con movimento TOROAmore - Bisogno... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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