In vista del prossimo incontro tra i due tennisti, Alexander Zverev ha spiegato quale strategia intende adottare per sorprendere Jannik Sinner. La sfida tra i due si prospetta interessante, con Zverev che ha condiviso alcune delle sue intenzioni tattiche. Nel frattempo, il tennista tedesco punta a conquistare il primo titolo ATP Masters 1000 a partire dal 2024.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alexander Zverev ha dimostrato di avere una consistente possibilità di conquistare il suo primo titolo ATP Masters 1000 dal 2024, competendo al Madrid Open. L’assenza di grandi nomi come Carlos Alcaraz e Novak Djokovic ha lasciato Jannik Sinner come l’unico vero ostacolo che il tedesco dovrà affrontare in questo torneo. Nella sua partita d’esordio, Zverev ha affrontato Mariano Navone e, sebbene il tedesco abbia iniziato forte vincendo facilmente il primo set, ha dovuto affrontare una ferrea resistenza nel secondo set.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zverev rivela la strategia per sorprendere Jannik Sinner nel prossimo incontro di tennis.

Alexander Zverev vs Jannik Sinner Semi-Finals Highlights | Rolex Monte-Carlo Masters 2026

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