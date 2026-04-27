Zazzaroni e il caso Rocchi | Perché le denunce arrivano solo da chi è stato fatto fuori dall’AIA?

Un noto giornalista ha commentato l’inchiesta riguardante gli arbitri, concentrandosi sulla figura di un ex dirigente dell’associazione arbitrale. Durante l’analisi, ha evidenziato come le denunce sembrino provenire principalmente da chi è stato escluso dall’organizzazione stessa. La questione ha suscitato discussioni sui motivi dietro queste segnalazioni e sulle dinamiche interne all’ambiente arbitrale. L’indagine, aperta nelle ultime ore, sta attirando l’attenzione di molti addetti ai lavori.

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