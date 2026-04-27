Zanutta conquista Nosella Dante | nuovo gigante nel Nord-Est

Zanutta S.p.A. ha acquisito l’intera proprietà di Nosella Dante, azienda con tre punti vendita situati tra Veneto e Friuli. L’accordo prevede il passaggio completo delle attività e delle strutture di Nosella Dante alla società acquirente. La transazione si inserisce in un’operazione di consolidamento nel settore e interessa le aree geografiche di riferimento. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza dettagli sui termini economici.

? Cosa sapere Zanutta S.p.A. acquisisce il 100% di Nosella Dante con tre punti vendita tra Veneto e Friuli.. L'operazione integra 50 addetti nel network di Muzzana per rafforzare il settore edile locale.. Zanutta S.p.A. ha completato l’acquisizione del 100% delle quote di Nosella Dante S.p.A., consolidando la propria presenza nel Nord-Est attraverso l’integrazione di tre punti vendita strategici tra Portogruaro, Cervignano del Friuli e Gorizia. L'operazione economica, che coinvolge una realtà con un fatturato di circa 15 milioni, segna un passaggio fondamentale per il distributore di materiali edili e impianti, portando la sua rete a raggiungere complessivamente 68 sedi in tutto il territorio del Nord Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zanutta conquista Nosella Dante: nuovo gigante nel Nord-Est Notizie correlate Leggi anche: Zanutta fa sua anche Nosella Dante e consolida la rete a Nord-Est Sparkasse cresce nel nord-est: focus su Veneto e Emilia-RomagnaQUALITÀ senza compromessi per attirare persone fisiche e imprese che cercano una banca di media taglia ma che offra servizi all’avanguardia.