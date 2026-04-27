Zagarolo cantieri a rilento in stazione e ascensore guasto la Sindaca scrive ai vertici di RFI

A Zagarolo, i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria proseguono con ritardi, mentre l’ascensore presente nella struttura risulta fuori uso. La sindaca ha inviato una lettera ai rappresentanti di RFI per sollecitare chiarimenti e interventi sullo stato dei cantieri e sui disservizi che interessano quotidianamente i pendolari. La situazione genera preoccupazione tra gli utenti che devono affrontare ritardi e disagio durante gli spostamenti.

Tempi incerti per la riqualificazione della stazione ferroviaria e disagi quotidiani per i viaggiatori. È una presa di posizione netta quella della Sindaca di Zagarolo, Emanuela Panzironi, che lo scorso 22 aprile ha inviato una lettera ufficiale alla sede centrale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Stazione, la sindaca: "Incontro urgente con Rfi"Abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dello scalo ferroviario falconarese, l’ora delle novità. Leggi anche: Guasto all'ascensore della stazione (e dentro c'è una persona) Tutti gli aggiornamenti Pnrr, cantieri a rilento. È lite tra Acam ed entiMolti dei lavori finanziati dal Pnrr e finalizzati alla riduzione delle perdite dagli acquedotti, devono ancora essere completati – e la proroga al 30 giugno disposta dal Mit, in questo senso, è stata ... lanazione.it Ex casa di riposo, il cantiere prosegue a rilentoLa struttura n via Nefetti a Santa Sofia ospiterà i medici di base. Il sindaco: Ritardi per colpa di interventi non previsti sul tetto Struttura socio assistenziale polifunzionale dell’Azienda ... ilrestodelcarlino.it