You Theater dance presenta compagnia Abbondanza Bertoni
Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:00 si terrà uno spettacolo della Compagnia AbbondanzaBertoni nell'ambito della stagione 20252026 di You Theater, un progetto dedicato alla danza e alla musica indipendente promosso da Live Arts Cultures e Macaco. L’evento si svolge in un contesto che ospita uno dei nomi più noti nel panorama coreografico italiano.
Venerdì 8 maggio 2026 ore 20:00 Compagnia AbbondanzaBertoniEpiphania. Mi rendo manifestaLa stagione 20252026 di You Theater, il progetto dedicato alla danza e alla musica indipendente curato da Live Arts Cultures e Macaco, ospita uno dei nomi più prestigiosi del panorama coreografico italiano.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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