Yoris e Picola due leoni bianchi al Parco Faunistico Le Cornelle

Da alcuni giorni, Bergamo e Valbrembo accolgono due leoni bianchi che sono diventati le nuove attrazioni del Parco Faunistico Le Cornelle. Il parco, aperto nel 1981, si trova sulla sponda orientale del fiume Brembo e si estende su circa 126 mila metri quadrati. I due esemplari, chiamati Yoris e Picola, sono stati recentemente trasferiti e sono ora visibili ai visitatori.

Da qualche giorno Bergamo e Valbrembo ospitano due magnifici esemplari di leone bianco, diventati le nuove Guest star del Parco Faunistico Le Cornelle, nato nel 1981 sulla sponda orientale del fiume Brembo su una superficie di 126mila metri quadrati. L’area nel weekend del 25 aprile è stata meta della gita di centinaia di persone, che hanno voluto recarsi nel parco per vedere gli animali, che qui sono accuditi nell’ottica della tutela della biodiversità, secondo precisi criteri scientifici e etici. A richiamare il pubblico sono stati i due nuovi arrivati nell’area dei grandi felini. Il parco, difatti, ha recentemente accolto una coppia di splendidi leoni bianchi: Yoris, di 9 anni, e Picola, di 6 anni, nata alla Lumigny Safari Reserve in Francia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Yoris e Picola, due leoni bianchi al Parco Faunistico Le Cornelle Notizie correlate La natura si risveglia al Parco Faunistico Le CornelleDal 14 al 22 febbraio, e nella giornata di venerdì 28 febbraio, si potrà visitare il Parco dalle 10 alle 17. Leggi anche: Alle Cornelle due esemplari di okapi, una delle specie più minacciate al mondo Approfondimenti e contenuti Yoris e Picola, due leoni bianchi al Parco Faunistico Le CornelleDa qualche giorno Bergamo e Valbrembo ospitano due magnifici esemplari di leone bianco, diventati le nuove Guest star del Parco Faunistico Le Cornelle, nato nel 1981 sulla sponda orientale del fiume B ... ilgiorno.it Le Cornelle, weekend da record tra nuovi arrivi e nuove nasciteGrande partecipazione di pubblico al Parco Faunistico Le Cornelle nel weekend di sabato 25 e domenica 26 aprile, a conferma del crescente interesse verso il Parco e il suo straordinario patrimonio fau ... timemagazine.it