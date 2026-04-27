Weleda Skin Food è una crema viso multiuso che da oltre un secolo mantiene invariata la sua formula. Conosciuta per le sue proprietà idratanti, viene utilizzata per trattare diverse esigenze cutanee. La sua formulazione, che non ha subito modifiche nel tempo, la rende uno dei prodotti più longevi nel settore della cosmetica naturale. La crema è apprezzata da chi cerca un prodotto economico con una composizione consolidata.

E su questo tema, una delle delle creme più amate e apprezzate dai make-up artist e dalle celeb di tutto il mondo: la Weleda Skin Food. Una crema ricca e intensa, perfetta sia per le pelli più secche che per quelle più sensibili. Un prodotto a cui non rinunciare mai, grazie anche al prezzo davvero piccolo. Weleda Skin Food, il segreto della glass skin delle modelle (compresa Hailey Bieber) È diventata virale grazie a un video di Vogue, dove Bella Hadid ha rivelato la sua passione per la crema firmata Weleda tanto da usarne 8 tubetti al mese. Prodotto scoperto, probabilmente, dai make-up artist che amano usare questa crema nei backstage, sia di sfilate che di spettacoli.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Weleda Skin Food, la crema viso economica che non cambia formula da 100 anni

Notizie correlate

Leggi anche: Stanartis Crema Solare Viso Spf 25 Golden Skin: vale la p…

Tatcha The Dewy Skin Cream, la crema viso idratante effetto glowTatcha The Dewy Skin Cream, la crema viso effetto glassa che lascia la pelle idratata e levigata Nella vita, avere una pelle naturalmente “bella” mi...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Weleda celebra i 100 anni di Skin Food Original.

Weleda Skin Food, la crema viso economica che non cambia formula da 100 anniSi chiama Weleda Skin Food ed è un prodotto multiuso apprezzato per il suo potere idratante e che lascia la palle morbida, nutritia e dall'aspetto extra luminoso (dalla sua anche un prezzo davvero min ... vanityfair.it

Questa è la crema low cost per ottenere la glass skin (parola di TikTok). Ed è in offerta su AmazonTutti pazzi per la glass skin! Letteralmente significa pelle di vetro ed è un termine che nasce in Corea del Sud che si riferisce a un tipo di pelle che appare estremamente luminosa, liscia e ... dilei.it