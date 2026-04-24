Tatcha The Dewy Skin Cream è una crema viso idratante che promette un effetto glow. È disponibile sul mercato come prodotto per migliorare l'idratazione della pelle e donare un aspetto luminoso. La sua formulazione è pensata per essere applicata quotidianamente, con l’obiettivo di mantenere il viso idratato e dall’aspetto più luminoso. La crema viene distribuita in confezioni di diverso formato e può essere acquistata online o nei punti vendita autorizzati.

Tatcha The Dewy Skin Cream, la crema viso effetto glassa che lascia la pelle idratata e levigata Nella vita, avere una pelle naturalmente “bella” mi ha sempre portato tanti complimenti, ma i 30 alle porte e le non proprio floride scorte di collagene di cui dispongo hanno reso inevitabile la comparsa dei primi segni del tempo, tra linee sottili e una secchezza sempre più marcata. Eppure, non ne ho mai ricevuti tanti come in questo ultimo periodo, e cioè da quando ho iniziato a usare nel mio rituale skincare della mattina la crema viso di Tatcha. Sicuramente perché mi lascia la pelle rivestita come da uno strato di glassa che aumenta...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tatcha The Dewy Skin Cream, la crema viso idratante effetto glow

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Tatcha The Dewy Skin Cream gave me dewy dumpling skinTatcha The Dewy Skin Cream, as with every other lavender-hued Tatcha product, has had something of a cult following ever since the Meghan Markle-approved brand arrived in the UK three years ago. Pros: ... glamourmagazine.co.uk

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L'imprenditrice Vicky Tsai, fondatrice del brand di skincare #Tatcha, è a Milano per parlare delle origini e della filosofia cosmetica giapponese del suo marchio e per presentare due novità di prodotto #presspreview instagram.com/p/DXHe7R8DL6M/… x.com