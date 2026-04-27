Vulcano completati i lavori di messa in sicurezza nei porti di Levante e Ponente

Sono stati conclusi i lavori di messa in sicurezza nei porti di Levante e Ponente dell'isola di Vulcano. Gli interventi hanno riguardato il molo foraneo e il collegamento tra le banchine e il pontile di attracco degli aliscafi. La fine dei lavori consente di ripristinare le operazioni di imbarco e sbarco nelle due aree portuali, che erano state interessate da interventi di messa in sicurezza.

Completata la messa in sicurezza dei porti di Levante e di Ponente a Vulcano. Si tratta di lavori che hanno interessato il molo foraneo e il collegamento tra le banchine e il pontile di attracco degli aliscafi. Gli interventi sono stati interamente finanziati dalla Regione Siciliana con un.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Playground Ponte Adriatico e Sant’Anna, completati i lavori di messa in sicurezzaSono stati completati gli interventi di messa in sicurezza nei playground del basket situati sotto il Ponte Adriatico e nel quartiere Sant’Anna a... Completati i lavori di messa in sicurezza, lo Spasimo riapre al pubblico per Pasqua e PasquettaDopo l'intervento da 2,5 milioni di euro, in arrivo un altro finanziamento per il restauro della chiesa gotica.